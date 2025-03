Luitingo 'retira' a Jessica Bueno la dedicatoria de su última canción

Yo sé que puedes es el título de la última canción de José Luis Romero Magro. Un tema que el cantante de Triana compuso con el objetivo de animar a su exnovia durante su particular batalla judicial con Jota Peleteiro. Para Luitingo, Jessica Bueno era una mujer fuerte y capaz de todo. Una mujer valiente que, pese a todo, no se rendía jamás. La situación que ha vivido la de Los Molares por culpa de su exmarido hizo que perdiera esa sonrisa que, durante un año, el cantante ha tratado de iluminar. " Mi canción favorita y será la de muchos... tiene la capacidad de levantar el ánimo desde los primeros segundos", reaccionaba Jessica Bueno tras su lanzamiento.

"Sé que a veces sientes que no puedes más", "no estás sola", "eres mi musa", "No la hay más noble y más buena para unos hijos", "Tranquila, eres una guerrera"... Estos son solo algunos de los mensajes que Luitingo publicaba durante el proceso de creación de este sencillo. Palabras que van en la misma línea de Yo sé que puedes.