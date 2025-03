Marta Riumbau habla de su futura maternidad , cuatro meses después del nacimiento de su primera hija. La exnovia de Diego Matamoros es madre soltera de una niña de la que se quedó embarazada tras seguir su particular proceso de fecundación in vitro. La influencer aún tiene un embrión congelado y está verdaderamente pensando en la idea de hacerse una nueva transferencia para dar a su hija Julieta "el mejor regalo que le podría dar" , un hermanito.

"La situación es la que es. Yo siempre quise tener cuatro, pero era con otra edad y con otra situación. Julieta me lo pone tan fácil que realmente me hace dudar, porque pienso que un hermano sería probablemente el mejor regalo que le podría dar. Ahora estoy muy bien, muy cómoda y con todo bajo control porque me lo pone muy fácil", reconoce mientras explica que su hija duerme bien, no llora, no tiene cólicos, come bien…