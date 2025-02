Diego Matamoros cuenta por fin el motivo por el que se fue de casa de Marta Riumbau

El exconcursante de 'Supervivientes' habla de sus planes tras haber abandonado también el domicilio de Laura Matamoros

La ganadora de 'GH VIP' revela que su hermano se ha ido de casa

Diego Matamoros reaparece y habla de su nueva vida tras las declaraciones de su hermana comunicando que ha abandonado su casa. El exconcursante de 'Supervivientes' se trasladaba a casa de Laura Matamoros tras cesar su convivencia con Marta Riumbau. Tras un tiempo instalado en casa de la ganadora de 'GH VIP', el creador de contenido se marchaba también de su domicilio. Desde entonces, su paradero y lugar de residencia ha sido un auténtico misterio.

Como buen cinéfilo, Matamoros no podía faltar en la première de la película A Complete Unknown, a la que ha sido invitado. Tras posar en el photocall, el hijo de Kiko Matamoros no ha tenido reparo en atender a las preguntas de los periodistas allí presentes. Sobre todo aquellas relacionadas el lugar en el que vive, una auténtica incógnita tanto para sus seguidores, los de su hermana y los de su exnovia.

Diego, que lleva días compartiendo imágenes bajo un desconocido techo, no ha dudado en sincerarse y en explicar que este 'nuevo hogar' es meramente una solución transitoria y que, "dentro de poco", abandonará el sitio en el que se instalaba tras irse de casa de su hermana.

La razón no es otra que una feliz noticia: se encuentra a la espera de recibir las llaves de una casa en propiedad. "Dentro de poco tengo casa nueva, seré propietario. Es un motivo de celebración. Es un gran paso, sobre todo con cómo está el tema", cuenta a los micrófonos de Gtres mientras se sincera sobre esta nueva etapa en su vida.

El también hermano de Anita Matamoros no ha dudado en explicar además el motivo por el que, casi un año después de su ruptura, decidió irse de casa de Marta Riumbau. "Estaba viviendo con ella y era un poco incompatible mis lobos con el bebé", dice mientras explica que su intención era la de haber continuado viviendo con su exnovia hasta tener su propia casa. "Hasta que no me den la casa era el impasse... Pero bueno, dentro de poco ya la tengo", señala.

Fue entonces cuando su hermana le acogió en su espectacular casa de más de dos millones de euros; casa que abandonaba recientemente para instalarse en un nuevo lugar que pretende dejar pronto. "Estuve unos días por allí, se lo agradezco. Pero tengo ganas de estar yo tranquilo, en mi casa", explica al citado medio.

Diego, que estudió diseño de interiores, no ha participado en la construcción de esta vivienda, pero sí ha tenido mucho que ver en la manera de distribuir y decorar cada estancia. Su principal objetivo es explotar esta propiedad al máximo, aprovechando su faceta de influencer y las colaboraciones que tiene con distintas empresas para ganar dinero y poder marcharse al campo con sus perros.

"Es una casa hecha para todo, para mi trabajo, para grabar, para estar facturando mucho. No la he diseñado yo, pero sí voy a diseñar todo para que tenga una zona de café, una zona de videojuegos... Todo por el money, money", asegura mientras explica que su verdadero sueño es "comprar un terreno e irme apartado, que no me aguante nadie ni aguante yo a nadie".