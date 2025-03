Gerard es una caja de sorpresas y si no que se lo pregunten a Alba, la exnovia con la que acudió a ‘ La isla de las tentaciones ’ para poner su relación a prueba y con la que protagonizó una sonada ruptura en su hoguera de confrontación .

Una noticia bomba que estalló este miércoles en el programa de Sandra Barneda y que dejó a la audiencia completamente en shock. Ahora, el ex de Alba vuelve a acaparar la mirada de todos, pero hay que recordar que en el pasado también generó conversación.

“He sentido conexión contigo, física, obviamente, pero no sé si la suficiente en estas 24 horas como para estar segura de que quiero irme contigo y de que podría funcionar. Nos ha faltado la mitad de un día que no hemos aprovechado. Si hubiéramos tenido esas doce horas más, podría haber tenido las ideas más claras”, aseguró.