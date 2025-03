Alba estalla al descubrir la doble infidelidad de Gerard

La pareja volvió tras su hoguera de confrontación, pero después él cometió una doble infidelidad

Su reencuentro ha estado marcado por la decepción y los reproches

Sandra Barneda no puede contenerse al observar a Alba y Gerard y decide intervenir: "Tengo que decirlo"

El paso de Alba y Gerard por 'La isla de las tentaciones' fue, además de intenso, breve. Tras pasar los primeros días en sus correspondientes villas, Alba decidió poner freno a la experiencia y pedir a Sandra Barneda una hoguera de confrontación. En su reencuentro con Gerard, ella tomó la decisión de marcharse con él, pero él prefirió abadonar el programa solo y poner fin a su relación.

Ahora, tres meses después, vuelven para contarnos qué ha pasado desde entonces y cómo está actualmente su relación. La primera en reencontrarse con la presentadora ha sido Alba, que aseguraba estar "bien", aunque "con un poco de nervios y muchas ganas de hablar".

La versión de Alba: "Volvimos y me puso los cuernos"

Acto seguido, Sandra le entregaba la tablet para recordar su paso por el programa. Al verse en las imágenes, Alba no dudaba en hacer autocrítica: "Muy duro, como lo recordaba, muy doloroso. Cometí mis errores, aprendí de ellos. Me pasé tres pueblos, admito que se me fue la cabeza y la rabia se apoderó de mí".

Era entonces cuando la presentadora le preguntaba cómo se sintió cuando Gerard le dijo que se marchaba solo y qué ocurrió una vez finalizada la hoguera de confrontación: "Cuando me dijo que no se quería ir conmigo, no me lo creía. Después de la hoguera, llego al hotel, pasan cinco minutos y tocan a la puerta. Era Gerard", comenzaba.

"Entró y empezó a decirme que realmente sí que quería estar conmigo, pero que no quería quedar como un pagafantas delante de toda España. Volvimos, llegamos a España y estuvimos muy bien durante un mes. Hasta que de repente le empecé a notar súper distante", continuaba afirmando que volvieron a estar juntos.

"Le hablaban algunas solteras, discutíamos mucho. Entonces él llegó a Madrid un día diciéndome que quería dejar la relación. Me decía que ya no me veía como la madre de sus hijos. Yo le dije que nos diéramos un tiempo y me dijo que sí. Nos dimos un espacio pero respetándonos, sin estar con nadie. Pasó una semana, salió de fiesta con Fran, Álvaro, Mayeli y Gabriella, y al día siguiente me dijo que quería dejarlo sí o sí", recordaba.

"Decidimos dejarlo y me llega un rumor de que me había puesto los cuernos. Me dijeron que se había acostado con tres chicas en el baño de la discoteca y que a una se la llevó al hotel. Él me dijo que lo de las tres chicas en el baño no, pero que sí que se había acostado con una chica", finalizaba confesando la infidelidad de Gerard.

La versión de Gerard: "Me arrepiento"

Después de haber escuchado la versión de Alba, tocaba conocer la otra parte de la historia. Sandra Barneda le pedía que abandonara la sala para dar así paso a Gerard, que también repasaba su paso por el programa viendo vídeos en la tablet: "No me gusta recordar cosas que han pasado, no me veo bien. Igual estoy cariñoso de más, no me gusta ver eso", comenzaba.

Momentos después, explicaba el motivo de su decisión en la hoguera de confrontación: "Me fui solo porque yo fui allí a que controlara su ira, sus celos, y a la primera de cambio, dijo 'hasta aquí'. No me arrepiento, me arrepiento más de lo que sucedió después".

Sandra Barneda le preguntaba entonces a qué se refería y él se sinceraba con la presentadora: "Después la vi totalmente destrozada, me dio mucha pena, la abracé y volví con ella. Llegamos a España y le digo que necesito un espacio. Hay una noche que lo cambia todo, yo salgo de fiesta por Madrid. Está fatal por mi parte, salgo a una discoteca y me acuesto con una chica", confesaba, tal y como Alba había adelantado anteriormente.

Lo que no se esperaba para nada, es que Gerard iba a continuar sincerándose y confesando una segunda infidelidad: "Bueno... Es que... Salí, me acosté con una chica y a la mañana siguiente me fui con otra chica. Me acosté con dos. No me siento nada orgulloso".

La decepción de Alba al descubrir la doble infidelidad

En ese momento, Alba, que estaba escuchando todo lo que decía Gerard desde la sala de visionado, no dudaba en levantarse y bajar a la sala para hacer frente a lo que acababa de descubrir: "Al menos has admitido los cuernos después de tres meses. Has tenido tres meses para decírmelo. Dijimos que no íbamos a hacer nada con nadie, me has puesto los cuernos", comenzaba.

Él se disculpaba y reconocía su error, pero eso a ella ya no le valía: "Lo siento no, tu perdón ya no me sirve de nada. Has hecho daño a una chica que lo único que ha hecho ha sido respetarte, amarte y encima luchar por la relación". Pronto su conversación fue tensándose cada vez más, hasta que Sandra tuvo que intervenir: "Por favor, escuchaos".

Por su parte, Gerard aprovechaba para confesar haberse sentido "manipulado" por Alba: "Ella lo que hacía era mandarme vídeos nuestros. Cuando me devolvió la ropa roció un bote de colonia entero en mi ropa". Pero ella le interrumpía: "Y tú me pusiste los cuernos y no me lo admitiste. Esto no lo voy a aguantar. Me pusiste los cuernos con Noelia. Bueno, dos. Ahora son dos. Eres un sinvergüenza".

Sandra Barneda preguntaba por Noelia, pero no se trataba de alguien conocido. En cambio, la segunda sí que lo era: "Me acosté con Mayeli. Fue una noche y ya está", afirmaba Gerard ante la sorpresa de la presentadora.

Las lágrimas de Gerard

Pero, para terminar de zanjar todo lo que Alba y Gerard arrastraban, era importante su reencuentro con la persona con la que empezaron todos sus problemas en el programa, Aída. Y, mientras Alba recordaba sus inicios con la que fue su amiga y con el propio Gerard, este rompía a llorar.

"Al ser mi primer año en Madrid, que no conocía a nadie, cuando le conocí a él, él era la alegría de mi vida. Gerardo era la única persona que me sacaba de mi casa, y hacerme un poco feliz, porque a mi familia la tenía a 450 kilómetros", se encontraba diciendo ella cuando él no podía contener las lágrimas.

"Habla de que era su alegría y me pongo triste de pensar que hemos sido muy felices. Me da pena acordarme de lo felices que hemos sido y de que estemos ahora mismo en esta situación. La sigo queriendo. No como pareja, pero el sentimiento no se me ha ido. Yo te sigo queriendo, Alba, pero veo que no puedo formar una familia contigo", se explicaba.