Paula Moya, conocida en las redes como Paula Loves, ha anunciado una de las noticias más felices de su vida: su primer embarazo

La creadora de contenido afronta ilusionada la maternidad, ya que estos últimos años han sido de lo más complicados

Moya fue diagnosticada de un cáncer de cuello de útero. Se ha sometido a varias intervenciones y creía que nunca podría llegar a ser madre

La influencer Paula Moya ha anunciado una de las noticias más felices de su vida: está embarazada de su primer hijo. Un embarazo que se ha convertido en un auténtico "milagro", tal y como ha confesado, ya que llega tras haber superado un cáncer de cuello de útero.

La creadora de contenido, conocida en redes sociales como Paula Loves, ha compartido su experiencia en una emotiva entrevista con la revista '¡Hola!', donde ha hablado de su enfermedad, el proceso de sanación y sobre cómo recibió la inesperada y maravillosa noticia de su maternidad.

Paula, que cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de la moda y las redes, ha vivido sus años más complicados. Durante la última década ha tenido el papiloma 16, el más agresivo. Hace dos años y medio recibió el diagnóstico de un cáncer de cuello de útero, una enfermedad que cambió por completo su vida y la obligó a enfrentarse a duros tratamientos médicos y revisiones. Fue en una de esas citas médicas donde descubrió la gravedad de su situación.

"Me dicen que hay una lesión de alto grado, que es necesario hacer una biopsia y, en el resultado, se vio que había células cancerígenas. La primera opción fue quitarme el cuello, pero al quedar siempre unos milímetros, el virus puede permanecer ahí y migrar después al útero. Consulté a muchos médicos y, finalmente, mi ginecólogo de toda la vida me dijo: 'Vamos a limpiar primero todo y, si vemos que es reincidente, valoramos'. Se me cayó el mundo encima y lo pasé muy mal. Es como: 'No puedo ser madre…', te planteas todo. Tengo un cáncer, quimio, radio, ¿no?", se lamenta en la entrevista con la cabecera rosa.

Moya nunca perdió la esperanza. Tras someterse a varias intervenciones quirúrgicas y controles médicos exhaustivos, todo parecía ir por buen camino, pero había una preocupación latente en su vida: si podría ser madre. El cáncer de cuello de útero puede comprometer la fertilidad de muchas mujeres, y ella no sabía si algún día podría cumplir su sueño de formar una familia. "Mi médico, que me conoce de toda la vida y me da mucha confianza y seguridad, siempre me ha animado a ser madre y me dijo: 'Vamos a luchar, vamos a intentarlo y, si en algún momento veo que tu vida corre peligro, te vacío'".

Finalmente, los médicos le recomendaron someterse a una nueva operación para asegurarse de que su enfermedad no empeorase. Fue justo una semana antes de la intervención cuando descubrió que estaba embarazada.

El embarazo fue una sorpresa total, ya que, debido a su historial médico, no esperaba que fuera posible de forma natural. "Para mí, este bebé ha sido un acto de fe. Es un bebé milagro", ha confesado la creadora de contenido, que también ha explicado que, pese a la gran noticia, su médico le advirtió que se trataba de un embarazo de riesgo.

"Me puse a llorar. Lo hablé con mi familia, mi marido, mi madre. El médico me avisó de que era un embarazo de riesgo y me contó dos cosas: que debía hacerme un cerclaje. Me han operado el 11 de febrero, porque mi cuello no tenía la fuerza para aguantar el peso de un embarazo. Y que en el momento de esa intervención haría una biopsia porque, si esa lesión se convertía en cáncer, debía sacar al bebé a los siete meses", ha relatado.

Tas la intervención, le dieron el resultado de la biopsia y "la lesión ha desaparecido". "Eso puede pasar en los embarazos, porque el sistema inmunológico se activa para proteger al bebé", ha explicado Moya.

Actualmente, se encuentra en la semana 20 de gestación, y tanto ella como su marido, Diego Rivas, están viviendo este momento con mucha ilusión.

