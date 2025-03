"Cada año que pasaba tenía menos pelos en mis cejas" , dice la de Mairena del Alcor, a la que ni las "vitaminas" ni los "serums" para que crezca el pelo ha funcionado. "Entiendo que para alguien que le guste maquillarse mucho esto no sea un problema, pero a mí me encanta maquillarme lo justo, sobre todo en verano, y no podía ver que me estaba quedando sin pelo en las cejas".

Viendo que su problema no tenía solución y después de años "buscando soluciones", Marina descubrió los "trasplantes de cejas" a través de Instagram. "Me apareció una chica, escuché su experiencia y me atreví. Lo que más me asustaba era venir hasta Estambul, pero este tratamiento aún no está del todo avanzado y si yo me hacía esto quería hacérmelo con la mejor, que fuera experta solo en esto y tuviera mucha experiencia. Y eso he hecho", dice mientras muestra su cara, aún inflamada, tras someterse a su injerto.