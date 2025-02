En un principio, la que fuera finalista de 'Pesadilla en el Paraíso' no estaba muy convencida de tirarse al agua para nadar con los tiburones. A pesar de que ha vivido experiencias muy extremas como el puenting más alto de España, lo cierto es que la creadora de contenido nunca antes se había atrevido a hacer algo así. "Me da pánico el mar, me siento tan indefensa", empieza explicando Tania Déniz, la cual ha comenzado a sentir mucho miedo tras ver cómo han llegado los depredadores al oler la carnaza.