Edmundo quería que todos supiéramos el contenido de este mensaje y ha sido Antonio Rossi quien ha decidido destapar las palabras con las que Bigote Arrocet rompió con María Teresa. Entre el texto completo, destaca la siguiente (y demoledora) frase: "No me escribas ni me llames porque será peor". Pero el contenido de este mensaje enviado a través de WhatsApp es mucho más extenso y es Antonio Rossi quien tiene toda la información al respecto: "Ha llegado el momento de quitar la careta y que la gente sepa lo que pasó". Rosi pone en contexto a los espectadores para que se sitúen y, después, lee el texto completo.

"Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción... Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa. No escribas ni me llames más porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo... es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más", lee Rosi. Los colaboradores analizan estas palabras por parte de Edmundo y todo lo que se ha especulado desde hace años.