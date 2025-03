La exconcursante de 'Supervivientes' ha puesto un mínimo ejemplo de las críticas que le llegan a diario. "No me gusta ese maquillaje en tu nariz tan roja", "se cree que tiene 20 años", "no te aceptas a ti misma con tu edad, sino no te habrías operado tanto", "ponte a trabajar", son algunas de las frases a las que se tiene que enfrentar cuando abre sus redes y en donde la acusan de "acomplejada" y de no querer aceptar la edad que tiene.