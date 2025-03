Fani Carbajo se sienta frente a la cámara de mtmad para sincerarse como nunca antes sobre su relación con el padre de su hija Victoria. La exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' saca a la luz la realidad que atraviesa su noviazgo, tras casi dos años juntos . La influencer rompe a llorar por la difícil situación que vive con su novio Fran Benito y desvela el motivo por el que no están pasando por su mejor momento.

"Nunca lo he hablado, me voy a sincerar y espero que a mi novio no le moleste", comienza explicando la que fuera concursante de 'Supervivientes'. Desde el nacimiento de Victoria, la relación entre Fani Carbajo y Fan Benito comenzó a ser distinta. La pareja empezó a centrarse en la pequeña y a descuidar un poco su intimidad. La llegada de su primera hija en común puso todo patas arriba, pero realmente ha sido un nuevo cambio en sus vidas el que ha provocado su distanciamiento.