La reconocida periodista y presentadora, Isabel Jiménez , no quiso perderse la premiere de 'La Favorita 1922' , un evento en el que brilló junto a sus compañeros de Mediaset. En exclusiva para nuestra web, nos concedió una entrevista en la que habló sobre su carrera, sus referentes en la televisión y sus nuevas incursiones en el entretenimiento .

Jiménez no dudó en destacar a Mercedes Milá como su presentadora de reality shows favorita, asegurando que es "la reina de 'Gran Hermano'". Además, nos contó una anécdota muy divertida que vivió con la icónica periodista durante la presentación de una gala del 8M.

Sobre su futuro en la televisión, Isabel afirmó que, aunque no se ve presentando un reality, ya ha comenzado a adentrarse en el mundo del entretenimiento y no cerraría puertas a nuevas oportunidades. "Nunca diría que no a nada", aseguró con una sonrisa cómplice.