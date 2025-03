Beatriz Rico ha contado en el plató de '¡De viernes!' cómo fueron los días al lado de Pelayo: "Sabe mucho de realities"

Para Beatriz, Terelu fue un gran apoyo: "Fue la única que se acercó y se dio cuenta de que yo no estaba bien"

Beatriz Rico, tras su abandono de 'Supervivientes': "Supe que no podía continuar cuando empezó a fallarme la vista"

La extrema experiencia que supone participar en 'Supervivientes' ha podido con Beatriz Rico. La actriz anunció el domingo, tres días después de comenzar el reality, que abandonaba el programa debido a lo poco que estaba durmiendo.

La presión de las duras condiciones del formato pudieron con ella y ahora visita el plató de '¡De viernes!' para hablarnos de su paso por Honduras y, además, desvelar por qué Pelayo Díaz ha sido quien peor le ha hecho la convivencia a la actriz.

La actriz no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer cómo es, en su opinión, la verdadera cara del estilista. Para Beatriz, Pelayo es una persona que no va de frente y que se adapta a las circunstancias dependiendo de si está o no la cámara delante:

"Pelayo es muy persuasivo y muy inteligente a la hora de captar la atención de las cámaras, es un gran estratega. Yo reconozco que no sé cuándo está diciendo las cosas de verdad y cuándo no. No sé si las palabras que me dijo las dijo de corazón o porque estaban las cámaras cerca. Se mueve muy bien en el mundo de los realities y sabe lo que tiene qué decir y en qué momento".

Terelu, el gran apoyo de Beatriz Rico en 'Supervivientes'

Aunque Beatriz solo ha estado tres días en el concurso y ya desde el principio salió nominada por sus compañeros, lo cierto es que sí que encontró en uno de ellos un gran apoyo. Para la actriz, Terelu supuso un hombro en el que apoyarse pese a que ella también estaba "tocada":