"Su pareja me ha dicho que tiene que seguir analizando estos puntos que tiene sobre la mesa que le demuestra una mentira y un engaño . Me dice que, como salga que una de las cosas sea verdad, va a 'Supervivientes' a pedirle el divorcio. Cuando esa pareja se despide, aunque públicamente no lo sabíamos, ya había perdona una infidelidad. Ahora, en ese momento en el que su pareja no está, descubre que le ha vuelto a ser infiel con la misma persona que llevó a cabo esa primera infidelidad (la que ya perdonó en su día)", desgrana la colaboradora de 'Fiesta'.

Además, cuenta Amor que Laura, antes de marcharse a Honduras para participar en esta nueva edición del reality de Telecinco, habría intentado "allanar el terreno de las fidelidades que pueden salir y prepara a su pareja diciendo 'si sale algo, no le des credibilidad porque esto es show". "Yo recibo la información y hablo con él, los conozco a los dos, a Laura y a Carlos. Se me ha roto, ha llorado, no está pasándolo bien", añade Amor Romeira. Según añade la colaboradora, Carlos estaría dando veracidad a las pruebas que está recibiendo: "Lo tiene claro, no hay dudas, ha visto pruebas. Él me ha dicho, tal cual, 'estoy esperando a una confirmación de un detalle especifico que, como sea verdad, mi relación está terminada".