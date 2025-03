Samya y Laura Cuevas tienen una tensa discusión entre reproches y gritos en los primeros días de convivencia

'El Oráculo de Poseidón' se estrena con la bronca entre ambas y los compañeros pronunciándose sobre el conflicto

'El oráculo de Poseidón' se ha abierto durante el 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde los concursantes se han enfrentado a lo que ha ocurrido en la convivencia en sus primeros días en Honduras y se ha abordado la primera gran bronca de la edición entre Samya y Laura Cuevas.

Un comentario de Samya tras el estreno de 'Supervivientes' camino a su playa en la lancha con el grupo: "Decideme quién me ha nominado, falsos". Desataba la primera gran bronca, cuando Laura respondía a esto: "Yo te he nomiado. No pasa nada, estamos en un concurso". Y la respuesta de su compañera desataba la tensión: "Que sí, que te calles".

"Tú no me mandas a mí callar. La falsa eres tú, tú no sabes a lo que has venido, vas a durar aquí...", le dejaba claro Laura y ambas se enfrentaban en un cruce de gritos y reproches. Que no se quedaba aquí y se trasladaba a la playa.

Samya aseguraba que no se queja de que le hayan nominado, si no de la manera de reaccionar de su compañera: "Te has puesto como loca, he soltado una broma, eso es porque no me conoces. Yo digo las cosas así, no es en plan mal". Y Laura aseguraba que no le había gustado que les llamase "falsos" y que le había hablado en el mismo tono que lo había hecho ella.

Tampoco falta la tensión entre Laura y Samya en el 'Oráculo de Poseidón'

Tras escuchar su fuerte bronca, ambas se pronunciaban sobre lo sucedido en el 'oráculo de Poseidón' a la cara, donde volvía a estallar la tensión entre ellas.

Laura explicaba lo sucedido a Sandra Barneda y Samya quería apuntar su versión, pero la concursante saltaba: "Me ha preguntado a mí, espera tu turno, maleducada". Lo que no gustaba nada a Samya: "También tiene que ver conmigo, maleducada tú".