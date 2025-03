"Una chavala me dio una paliza y mi hermana se puso de su parte apenas conociéndola de un mes , y encima planeó el robo en mi casa, que la desvalijó ", ha lanzado en directo. La mujer de la que habla José Manuel Saborido habría tenido una breve relación con él , que terminó no de muy buenas maneras como podemos ver. " Está denunciada en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ", explica.

José Antonio León, colaborador del programa, le ha cuestionado si tiene o no a su vez alguna demanda por violencia de género por parte de la mujer que supuestamente inició una trifulca con él. A esto ha contestado afirmativamente, aunque ha querido dejar claro que no tiene condenas. "Aquí tengo el certificado con fecha de ayer, donde se ve que no consta ningún antecedente penal", dice.