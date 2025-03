Dos meses después de haber sido intervenida por un grave problema en la boca , Danna Ponce anuncia que volverá a realizarse una cirugía para solventar dos de sus mayores complejos. "Llevo mucho tiempo pensándolo, no es una cosa de ayer a hoy" , comienza explicando la influencer. A pesar de que no quería hablar públicamente de este tema por las críticas que pueda recibir, la valenciana da un paso al frente para desvelar qué es lo que se trae entre manos.

"He tomado la decisión. Mucha gente no lo va a entender", exclama la que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso', la cual segura que su paso por quirófano no es ningún capricho. Sin pelos en la lengua, la creadora de contenido habla claro de cómo ha cambiado su cuerpo a raíz de sus dos embarazos y cuenta los motivos por los que está decidida a realizarse dos cirugías, que cambiaran en gran parte su aspecto. ¡Descubre de qué se trata!