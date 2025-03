Omar Sánchez reflexiona sobre su futura paternidad . El exmarido de Anabel Pantoja siempre ha soñado con ser padre. Un deseo que el exconcursante de ' Supervivientes ', al que se ha visto muy preocupado por la salud de la pequeña Alma desde que esta fuese ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, no ha dudado en mostrar públicamente.

"Sin buscarlo, encontré un pedacito de paz en forma de persona. Energía bonita, alma tranquila y un corazón enorme", confesaba ilusionado hablando de su situación sentimental poco antes de lanzar otro misterioso pensamiento: "La vida nos enseña que querer también es dejar ir. A veces, aunque duela, hay que soltar. No porque no se quiera, sino porque no es el momento".