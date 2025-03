Cada vez que el cantante concede alguna entrevista, sus declaraciones crean nuevos temas de conversación en las redes sociales y su entrevista en exclusiva con Boris Izaguirre para ' Tardear ' no iba a ser para menos.

Miguel Bosé siempre ha hablado de que existen dos Bosé dentro de él y explica en su entrevista que culpa a uno de ellos de todas las desgracias que le han pasado: “Cuando pasó lo que pasó yo achaqué la culpa a Bosé, es decir, todo esto me pasa por tú culpa, por ser quien eres y como eres". Así que tomó la decisión de "deconstruirse": "Ahora vas a volver a ser lo que yo quiero que tú seas y te voy a quitar del medio esas tonterías que tenías. Me he quitado toda la mier** y toda la tontería".