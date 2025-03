Álvaro Rubio ha decidido someterse a una liposucción para eliminar la grasa localizada que tenía en flancos y abdomen. El exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' ha entrado en quirófano sabiendo que su intervención quirúrgica podía despertar todo tipo de comentarios. Las críticas no se han hecho espera r.

El joven, de solo 27 años , ha entrado en quirófano para quitarse la grasa que, según él, le sobraba. Pero sus seguidores no han entendido esta decisión de poner en riesgo su vida sometiéndose a una operación estética, pues creen que con algo de constancia, deporte y una buena alimentación , Álvaro podría haber perdido de manera natural esos centímetros que tanto le acomplejaban.

"Entrenar y ponerte fuerte es más fácil que eso, mama mía", "Entreno y comida saludable…. ¿te lo has planteado? Increíble ver estas cosas", " Anda ponte a hacer deporte chico, que eres muy joven" o "Pero si son 5 kilos, ¡eso haciendo dieta y un poco de ejercicio se lo quita en un mes!", son algunas de las reacciones a este inesperado paso por quirófano del que, durante 'El reencuentro de La isla de las tentaciones, 3 meses después' asegurase ser novio de Mayeli (tentadora de Tadeo durante el programa).

Tal y como él mismo contó a través de 'Mi momento' en mtmad, le encanta comer "pizza y hamburguesas" y no lleva "una dieta a rajatabla", porque considera "que la vida es una". Respecto al gimnasio y a los entrenamientos, con los cuales llegó a obsesionarse, explica que no entrena y ni va al gym "por gusto", sino "porque quiero estar medianamente bien". "Voy poquito tiempo, hago mis ejercicios y me voy", contaba.