Consciente de que esta intervención quirúrgica puede hacer que reciba múltiples críticas , pues se trata de un joven de 27 años de constitución delgada, el que acabase enamorándose de Mayeli (tentadora de Tadeo), no ha tenido reparo a la hora de hablar de su gran complejo, motivo por el cual ha decidido realizarse operación estética.

"Sé que habrá gente que no entienda que yo me lo haga, porque al final mi apariencia es la de un chico delgado. Tengo cierta acumulación de grasa, pero a simple vista la gente no lo tomaría como complejo.