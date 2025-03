Lo que para unas madres supone una liberación para Patricia Steisy está siendo un trance que tiene que superar . "Todos valoran lo bien que lo he hecho, pero yo me siento envuelta en una melancolía y pequeña tristeza ", ha expresado a lo que hay que sumar que pronto se irá a su aventura en África y también le genera preocupación y tristeza el estar lejos de su hija.

"Voy a estar más de dos días sin verla y tengo una especie de angustia por separación que siento que en cualquier momento me voy a embarracar. Ese momento llegará y me romperé, lo sé", ha admitido. Tras desahogarse y liberar sus sentimientos, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha querido aprovechar para dar más detalles del fin de su lactancia. Al motivo de su inminente partida se le une también que su hija prefiere el biberón y que ya solo utiliza el pecho para jugar y a modo consuelo. Algo que le tranquiliza tras su decisión, aunque no quite que le deje el "corazón encogido".