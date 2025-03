Asimismo, el creador de contenido asegura que siempre ha sido muy fan del grupo One Direction o el cantante Justin Bieber, razón por la cual tiene tatuados títulos de sus canciones o los tatuajes que tienen los propios cantantes. ¡Dale al play y no te lo pierdas! No solo eso, la pareja de Sthefany Pérez tiene muchos tatuajes que hacen referencia a la historia griega y romana, además de obras de grandes pintores como Pablo Picasso.