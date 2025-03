Tal como ella misma confesaba en la entrevista, esta compleja operación estética maxilofacial era necesaria por motivos de salud de la que ahora se ha visto el resultado. Sus primeras impresiones advertían la sorpresa que todos se han llevado y que ella era la primera en experimentar tras un cambio que ha sido muy drástico. "No me reconozco" , expresaba sincera tras una intervención de más de seis horas y que precisó de tres cirujanos para llevarse a cabo.

Sin poder evitar sonreír a la prensa porque está contenta con el resultado, Paola Olmedo ha respondido también a todas las reacciones y comparaciones que ha provocado su nuevo rostro. "No me importa, ni me ofende ni mucho menos, no me enfadan esas cosas ni me molestan", ha dicho acerca del tema del momento.