La novia de Manu Vulcán siempre habló con cariño de su padre al mencionarlo, pero él nunca apareció en televisión porque las encargadas de defenderla fueron su madre y su hermana. En plató, cuando en alguna ocasión en la que se puso en tela de juicio que la familia estuviera orgullosa, María José Galera siempre recalcaba que su ex apoyaba al máximo a su hija , dejando claro que, aunque no estuviera allí sentado era un pilar fundamental para la joven de 21 años.

"Quiero recordarte lo importante que eres para mí. Aunque la distancia nos separe, quiero que sepas que siempre te tengo presente y que valoro todo lo que has hecho por mí. Me has enseñado con tu ejemplo la importancia del esfuerzo, la honestidad y la perseverancia. Has estado allí en los momentos clave de mi vida, guiándome y apoyándome, incluso cuando no hemos podido estar juntos físicamente. Esas enseñanzas y tu forma de ver la vida han dejado una huella en mí", escribe la amiga de Ruvens en la primera parte de su carta abierta.