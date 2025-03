Marieta enseña el resultado de sus retoques estéticos: "Tengo los labios más pequeños"

La ganadora de 'GH DÚO' se ha sometido a varios retoques: rinomodelación y mentón, bótox y reducir el volumen de sus labios

La exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado el resultado al natural, sin maquillaje ni filtros

Marieta está haciendo lo que le gusta tras salir como ganadora absoluta de 'GH DÚO'. Después de su viaje a Disneyland con su novio Suso Álvarez, la que fuera también finalista de 'Supervivientes' ha visitado una clínica de estética para regalarse un homenaje en forma de nuevos retoques en su rostro. La influencer de 24 años se ha centrado en retocar su rinomodelación y mentón, ponerse bótox y reducir el volumen de sus labios.

Su larga estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, de la que ha salido como ganadora de esta edición, le ha hecho retrasar algo que llevaba tiempo queriendo hacer y que ahora se ha lanzado. De otra experiencia anterior estética con ácido hialurónico a Marieta le encapsularon el labio. "Se me puso en la parte de arriba una barrita súper dura", ha confesado, así como que al reírse se le quedaba "fuera una bola". Una razón por la que quería arreglar este pequeño desastre estético y, de paso, atreverse con otros retoques en su cara.

Según ha explicado, su principal objetivo era corregir esta imperfección de su labio. "Me han quitado mucho para ser la primera sesión. Están mucho más pequeños. Sonrío y se me ve más encía que antes y me gusta", ha revelado de sus nuevos labios retocados.

En relación a la rinomodelación que se hizo antes de entrar en 'GH DÚO', la que fuera concursante de 'Supervivientes' y también participase en 'LIDLT' se ha puesto también un poco de ácido para corregir lo que no le gustaba y esa sutil transformación se puede apreciar con la imagen que ha colgado de su antes y después. "La gente me dice que no te hagas nada, que eres muy joven y que te va a cambiar la cara. Pues tengo la cara exactamente igual", ha respondido a los que critican que con 24 años acuda a la cirugía estética.