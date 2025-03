Tras rencontrarse con Suso en plató y después de toda la vorágine de la final, Marieta echaba de menos al resto de su familia. “Solo vino mi padre y mi suegra a verme a plató”, recuerda la exconcursante de ‘Gran Hermano Dúo’. Al no ver ni siquiera a sus hermanos se extrañó mucho, pues quería que estuvieran en un momento tan importante para ella. “Yo estaba super nerviosa”, admite. Lo que Marieta no sabía, era que su familia le tenía preparada una sorpresa cuando llegara a su hogar .

"Cuando entré a mi casa estaba toda mi familia, me hizo mucha ilusión", exclama la creadora de contenido. Después de estar tres meses separada de ellos, pasar su primera noche fuera del concurso junto a su familia fue un regalo para Marieta. “Les dije que no me hablaran de nada del programa”, reconoce la influencer.