Los planes de ser padre de Dani Martín: "Todos queremos que haya una personita que te quiera"

El artista acudió este pasado 20 de marzo a la gala de la 29º edición de los Premios Dial, en Tenerife

El cantante se abrió en canal sobre sus planes de paternidad y sobre la salud mental

"Tiene que ser una experiencia mágica", ha aseverado Martín sobre ser padre

En el que ha confesado que es el mejor momento de su vida, Dani Martín no se ha perdido la gala de la 29º edición de los Premios Dial que se han celebrado este jueves en Tenerife y en la que ha actuado.

Triunfando con su nuevo álbum, 'El último día de nuestras vidas', y calentando motores para su gira más especial coincidiendo con los 25 años que lleva en el mundo de la música, el exvocalista de 'El Canto del Loco' ha vuelto a hablar sobre su deseo de convertirse en padre a sus 48 años.

Enamoradísimo de la actriz María Hervás, con la que mantiene una discreta relación que salió a la luz el pasado mes de octubre, ha hablado sobre sus planes de paternidad a corazón abierto.

Cada vez más cómodo ante las cámaras, Dani ha confesado que "ser padre creo que es una satisfacción el que en algún momento de tu vida te toque vivir esa experiencia. Tiene que ser mágica". "Todos tenemos ganas de que haya una personita que te quiera" ha reconocido, esquivando con mucho sentido del humor las preguntas sobre si le gustaría que fuese junto a María Hervás: "¿Con María de mi oficina? Pues aquí. María Amaro. María Amaro. Aquí está, que es guapísima".

En declaraciones a Divinity, ha asegurado que si cumpliese este sueño "me dedicaría a estar cerca de mi hija o mi hijo, llevarle al cole, intentaría que mi trabajo fuera acorde a priorizar con mis hijos y ayudar a mi pareja en todo y que me sintiera y nos sintiéramos parte de algo que es de los dos". Y ha desvelado que quien más presión le ha metido ante la idea de la paternidad no ha sido la prensa ni el público, sino sus propios progenitores: "Mi padre lleva deseando ser abuelo toda la vida. La naturaleza manda. Ojalá que pase lo que tenga que pasar" ha expresado con una sonrisa, sin ocultad que le encantaría cumplir con los deseos de Manolo.

Y aunque no quiere hablar abiertamente de su historia de amor con la actriz, sí ha reconocido que ahora lleva mucho mejor el interés mediático que rodea a su vida privada que cuando salía con Blanca Suárez. "Una vez hubo 18 coches detrás, lo que pasa es que hace mucho tiempo ya de eso, se me ha olvidado. Gracias a Dios. Ahora menos persecución y lo llevo bien. Lo llevo mejor que si hubiera dejado de sonar en la radio. Es una sensación muy placentera" afirma, asegurando que lejos de "incomodarle" sus imágenes con María le gustan "porque me salgo riendo. Como dice mi padre, yo soy un relleno de páginas. Y cada vez salgo más chiquitito y más pequeñito en la prensa. No sé, no me doy importancia en ese sentido".

En un gran momento no solo personal sino también profesional, Dani confiesa que la música "me ha salvado la vida. La música me ha dado todo y estoy muy agradecido a haber podido sacar adelante mi vocación y vivir de ello, y que 25 años después sigan sonando mis canciones en la radio. Es muy bonito. Y que la canción que esté sonando sea de tu último disco, no solo los remembers y las canciones antiguas, pues bueno, es de sentirse afortunado".

"Llevo cuatro años haciendo terapia. Yo creo que todo aquel que necesite ayuda, igual que el tiene que ir al dentista, pues esto es igual. Yo tengo una persona que me ayuda a gestionar mi maletín de herramientas. Si vas una vez a la semana, pues todas esas cositas que tienes ahí, pues sabes cómo utilizarlas y gestionas mejor las movidas en tu vida. A mí no me cuesta decir esas cosas. Me cuesta más enseñar una foto en un barco o enseñar el coche, o la casa que tengo. Me da mucho más pudor eso que decir que voy a psiquiatra. La terapia te ayuda a que tu vida sea mucho más bonita" ha desvelado sobre su salud mental y la importancia que la terapia ha tenido en lo bien que se encuentra en estos momentos.

