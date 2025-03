Terelu Campos es sin duda uno de los grandes personajes de esta edición de 'Supervivientes'. Aunque la hija de María Teresa Campos no es concursante oficial, su papel como fantasma del futuro está dando algunos de los grandes momentos de la edición.

"Todo el mundo sabe qué es lo me ha ocurrido en la vida. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación , tremenda, una medicación que hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos (…) Estoy ocultando un deterioro interior muy importante , pero aprendo a vivir con eso, me supero cada día de mi vida. Salgo a trabajar y a divertirme, pero cuando llego estoy molida. Estoy viva y pago ese precio por vivir (…) Tengo personas cercanas que nunca han sido conscientes de cómo yo vivo realmente".

"Yo he vivido con mi hermana el proceso de sus enfermedades y es una persona que no se queja, por eso me duele que la gente diga que es quejica, en los momentos importantes de la vida jamás se ha quejado. Mi hermana es un ejemplo para muchas mujeres (...) Si deja de llover y mejora el tiempo y consiguen fuego puede que se quede y aguante un poco más. Si Pelayo sigue dándole por saco entonces se vendrá".