Los cuatro han hecho el directo desde el salón de la casa familiar de los Jiménez en Plasencia, ciudad en la que Graciela creció antes de mudarse a Sevilla y en la que Juan Antonio no había estado nunca. En ese directo ha sido su cuñado, Iván Silva, el que ha aclarado la recién formada pareja no puede dormir en la misma habitación porque aún no están casados y Juan Antonio ha añadido que no viviría en Plasencia porque le encanta su Sevilla natal.