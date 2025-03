Por eso, ahora que su paradero está generando tantas dudas entre sus incondicionales, ha querido explicarles el motivo por el que ha hecho las maletas. "He venido a Madrid no solo por trabajo... Aunque tengo un estreno internacional de una película que me hace mucha ilusión, además tengo unas grabaciones con un productor y videógrafo, pero sobre todo me he venido unos días de más para desconectar, para encontrarme conmigo mismo, para salir de la rutina de Sevilla, para pasear, para escuchar música a mi bola, irme por ahí...", señala Luitingo.