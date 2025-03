María Aguilar se ha visto obligada a tomar una drástica decisión tras su ruptura sentimental con David Vaquero . La que fuera participante de ' La isla de las tentaciones ' en dos ediciones, primero como tentadora y después como pareja, está completamente destrozada tras haber puesto punto y final a su noviazgo con el ex de Elena Adsuara . La malagueña, de 25 años, se está sincerando a través de su perfil de Instagram, donde se desahoga con sus seguidores.

Después de enterarse de forma repentina que David Vaquero había anunciado la ruptura sentimental de manera unilateral publicando una carta de despedida, la que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' en su sexta edición no pudo evitar romper a llorar al hablar del final de su historia de amor.

"Mis padres todos los días me dejan el desayuno al lado de la cama", cuenta la influencer, que explica cómo están siendo estos días tras la ruptura. "Anoche me tomé una pastilla para relajarme y he dormido como una niña pequeña", se sincera la andaluza, que le promete a sus seguidores que "recuperará su brillo" y lo hará de la mano de todas las personas que la están ayudando de forma incondicional en estos momentos tan complicados para ella.