María Sánchez 'La Jerezana' habla de lo más duro después de 'GH DÚO'

A la 'Jerezana' no le cuesta nada moverse, si se trata de pasar momentos junto a José María Almoguera. Sin embargo, esta ahora ha confesado algo en lo que sí ha cambiado tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra . María Sánchez se ha sincerado y ha reconocido lo que más le está costando incorporar a su rutina tras haberla perdido durante varios meses seguidos.

"Tengo que reconocer que yo no me imaginaba que después de haber estado en 'GH DÚO' me iba a costar tanto", han sido sus palabras para indicar que ha perdido sus rutinas a la hora de practicar deporte y de hacer ejercicio de forma regular. A través de sus historias de Instagram, la novia de José María Almoguera