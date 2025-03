Albert Infante participó en 'Got Talent' y de ahí dio el salto a ' Gran Hermano VIP ', donde protagonizó muchas tramas junto a su querido 'team naranja', ahora rebautizado como 'Bubalu girls', que está formado también por Carmen Alcayde, Naomi Asensi y Pilar Llori. Su paso por el famoso reality le valió un puesto como colaboradora en la última edición de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO'. En Instagram no es nada activa, pero sus últimos posts en bikini y trikini han generado revuelo porque ha recibido críticas por posar con ropa de baño en el centro de Madrid.

Aunque sus amigas la han piropeado y sus seguidores han hecho lo mismo, hay quien no ha entendido que la joven haya paseado en bikini por la zona del Madrid de los Austrias para grabarse un vídeo para Instagram y que haya posado luciendo únicamente un trikini y unos tacones en Callao. La mayoría de sus detractores han comentado que les parece "una falta de respeto" ir así por la calle y han coincidido en que no les gustaría que sus hijos la vieran en bikini por la calle.

"Qué triste tener que hacer eso para tener un minuto de gloria...", "¿En serio esto es necesario? Me parecías una persona graciosa y con sentido del humor, pero esto se está yendo de madre, ¿no lo crees? Eso aburre", "Si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono", "¿La gente normaliza esto? Lo siento pero no quiero que lo vean mis hijos por la calle": estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones en las que 'La Infanta Gitana', como se hace llamar en Instagram, posa en bikini y trikini.