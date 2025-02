Actualización de porcentajes

22:36 H El triple poder

Los concursantes están vestidos con traje de neopreno y gorros de baño en el pelo para disputar un juego con el que podrán ganar el triple poder, un privilegio importantísimo a estas alturas del concurso. Todos los concursantes tendrán que meter los pies en hielo y ganará el que más tiempo aguante dentro de él.

Frigenti abandona el primero, María y Marieta intentar aguantar pero el frio del hielo es demasiado para ellas y dudan en salir del cubo varias veces. Marieta: "Aguanta María, aguanta. Cuenta los segundos y nos pienses". "No puedo, es que no puedo", exclama María. "Esto no será malo para la piel o algo, ¿verdad?", pregunta Maica y el presentador contesta que "aún no estamos en el Titanic". Pasan cinco minutos y se para la prueba para hacer una segunda ronda y descubrir al ganador.