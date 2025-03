Mientras hablaba de las principales características de su obra, la periodista aprovechó para dedicar unas tiernas palabras al hombre con el que compartía su vida y no pudo evitar emocionarse . Damos un salto al pasado para recordar qué fue lo que dijo.

Fue Emma García la que en ‘A tu lado’ le preguntó por el vínculo que tenía con su por entonces pareja, Eduardo Primo Arnau : “Es superamigo total. Con mi marido, fuimos un poco antes amigos y enseguida, pareja. Para mí es…”, dijo. Justo cuando iba a terminar esa frase, se le llenaron los ojos de lágrimas y no pudo evitar emocionarse.

Para ella, su pareja lo era todo y no pudo contener lo que sentía: “Es que me pongo muy tonta. Es muy amigo mío, aparte de muchas otras cosas. Como lo quiero. Me pongo roja”, declaró, dejando claro que se estaba “emocionando”.