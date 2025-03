Era el propio Pelayo Díaz el que daba el primer paso, asegurando que se lleva "genial" con su exmarido. Tras las palabras del diseñador, Carmen Alcayde contaba que la separación con su exmarido Eduardo Primo Arnau -con quien mantuvo una historia de amor de 30 años hasta que en 2022 decidieron poner tierra de por medio a su matrimonio y hacer vidas por separados- "no fue difícil": "Ya no conectábamos... él no se lo esperaba, a lo mejor. Yo iba con el espíritu alegre que me caracteriza y él maduró de otra manera".