María Aguilar explica la razón por la que ha roto con el exnovio de Elena Adsuara

La influencer se sincera sobre la discusiones con David Vaquero y el desgaste de la pareja

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se rompe al hablar de su ruptura con David Vaquero

María Aguilar está rota, pero tratando de recomponerse tras el final de su historia de amor. En un vídeo que le ha servido para desahogarse y aclarar todas las dudas, la participante de dos ediciones de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado el motivo real de su ruptura sentimental con David Vaquero. La influencer malagueña, de 25 años, quiere zanjar las especulaciones sobre la separación.

Ya dejó caer que no había habido terceras personas y que la ruptura había sido en buenos términos, pero las dudas de sus seguidores no se habían dispersado con esas primeras palabras de la creadora de contenido. Por eso ahora, la que fuera tentadora en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' y participante de la séptima edición, junto a David Vaquero, ha publicado un vídeo en el que aclara la razón por la que han decidido tomar caminos separados después de más de dos años de noviazgo.

En esta ocasión, la it-girl ha sido mucho más honesta, clara y directa, señalando a las discusiones y al desgaste de la pareja como unos de los motivos de su separación. "No es todo oro lo que reluce. Lo que yo os he enseñado en redes sociales es mi realidad y el amor que yo he vivido. Nunca jamás os he engañado. Por eso, cuando hemos estado mal no os he subido cosas", ha comenzado explicando la televisiva.

"Ha sido un mes y medio difícil. Seguíamos juntos y éramos pareja como tal. Podía haber subido contenido y hacer publicidades con él, pero quería aclarar nuestra situación con él y no ser una falsa subiendo fotos con él diciendo que le amo y luego dejarlo, porque eso me parecería incoherente", ha señalado la que fuera participante de dos ediciones de 'La isla de las tentaciones', que ha aclarado el motivo por el que han puesto punto y final a su relación.

Y es que, además de a esas peleas y al desgaste de la convivencia, ha habido motivos que han provocado que María Aguilar y David Vaquero hayan decidido cortar por lo sano. "Hemos estado expuestos a muchas cosas y muchas críticas, eso al final pasa factura, porque no es fácil. Discutíamos muchísimo, ya no estábamos bien... No quiero llorar, la vida es así. Quererse no lo es todo. El amor no lo es todo. Si dos personas no se hacen felices no pueden estar juntas", ha reflexionado la andaluza.