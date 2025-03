Tras hacer su aparición en televisión y mostrar su cambio de imagen radical con su complicada intervención, la exmujer de José María Almoguera dejaba claro lo que pensaba de la nueva relación del hijo de Carmen Borrego con María Sánchez 'La Jerezana' y su historia de amor que ha nacido entre las cuatro paredes de la casa de Guadalix de la Sierra. " No lo veía entregado al principio , como que le da miedo y va con pie de plomo", aseguraba en su directo a 'TardeAR'.

Unas declaraciones sobre las que ahora a María Sánchez 'La Jerezana' se le han preguntado porque le afectan, aunque ha sido muy aplaudido la forma en la que ha tratado con tanto respecto este tema. La andaluza ha asegurado que no tiene ninguna duda y que José María Almoguera le está dando su sitio . "Por supuesto", ha dejado claro, para a continuación zanjar el tema con su opinión sobre la propia Paola Olmedo.

"A Paola no la conozco. La respeto porque es la madre de su niño y no tengo nada que decir de ella", ha manifestado ante las cuestiones que le han expuesto los periodistas. Una respuesta que el propio José María Almoguera ha reforzado, indicando que lo que le importa ahora es lo que están viviendo ellos y no lo que habla el resto.