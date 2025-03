La periodista y el empresario se conocieron estudiando la carrera en Valencia en 1993 , estuvieron juntos cinco años y cuando la cosa parecía ponerse sería, se tomaron un respiro. No obstante, tres años más tarde en 2001 se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro y retomaron su relación. "Me enamoró que es muy buen tío, tiene un gran corazón y también es un hombre que sabe estar en su lugar. Lo valoras porque él se valora. Y es muy cómplice. Compartimos la misma manera de ver la vida, la educación de nuestros hijos", aseguraba la periodista en la revista Semana.

La pareja tuvo tres hijos, Carmen Lucía, Eduardo y Olivia y en 2022, ponía punto final a su relación de más de 30 años. Fue en ‘Sálvame’, junto a Jorge Javier Vázquez, el programa en el que hablo por primera vez de su ruptura sentimental. "Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada. No ha habido deslealtad. Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz, aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", aseguraba la colaboradora.