Un paso más cerca de poder hacerse el ‘lip lift, la influencer ha grabado, en exclusiva para su canal de mtmad, todos los detalles de la retirada de ácido de sus labios. “Ya no hay marcha atrás, no voy a volver a hacerlo”, asegura tajantemente tras explicar lo cansada que está de tener que estar realizándose este retoque continuamente. Sin embargo, volver a tener la apariencia física de su pasado no es algo que le haga especial ilusión: “Me voy a ver como estaba hace 6 años que no me gusta nada”.