Isa Pantoja reacciona a las declaraciones de Jessica Bueno sobre el episodio del ginecólogo

También han pasado y posado las dos, aunque por separado, por la alfombra roja. A la mujer de Asraf Beno le han preguntado medios como 'Europa Press' por su madre y por la bronca de Anabel Pantoja con David Rodríguez , pero no se ha querido pronunciar sobre esos temas. Sobre quien también le han preguntado ha sido por su excuñada, diciéndole que ella ya había atendido a los medios y que había dicho que no iba a tener ningún problema en saludarla: "Yo no tengo relación con ella, pero tampoco tengo mala relación, cuando la vea la saludaré" .

"¿La has perdonado ya?", le ha preguntado a Isa el mismo periodista, ante lo que ella ha comentado con una gran sonrisa: "Es que no tengo nada que perdonarle a ella". Pero su expresión facial ha cambiado por completo cuando otros reporteros le han dicho que Jessica Bueno, tan solo unos minutos antes, les había confesado que "no se acuerda" de ese episodio. Con cara de desconcierto, la prima de Anabel Pantoja ha declarado: "No sé... Eso ya si que me parece un poco... Mejor no decir nada".