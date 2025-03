Jessica Bueno comparte una significativa reflexión ante la inminente entrevista de Jota Peleteiro , que por primera vez en televisión, se sienta para hablar de su conflicto. La exconcursante de 'Supervivientes' se prepara para ver las imágenes del padre de sus hijos, al que acusa de no responsabilizarse de ellos como debería, dando su versión de los hechos.

Ante esta situación, la exnovia de Luitingo intenta mostrarse fuerte. Dice no tener "miedo" y estar preparada para "la guerra que se avecina" y para escuchar las explicaciones que tenga que dar el empresario.

"Porque estás entrando en un ciclo donde, por fin, vas a mirar de frente todo lo que te han ido cargando encima sin pedir permiso... emociones ajenas, culpas que no te pertenecen, responsabilidades que nunca fueron tuyas ", reza esta lectura.

Unas palabras que resuenan mucho en estos momentos para Jessica Bueno, quien habría tenido que hacer frente ella sola a facturas que no le correspondían y a los gastos económicos de Jota y Alejandro, a quien su exmarido habría pasado su pensión de manera aleatoria e intermitente. También a una fuerte depresión.

En este breve post que ahora comparte, que no es más que un avance de la predicción completa de su horóscopo mensual, aparece un último pronóstico sobre su devenir; una recomendación que Jessica recibe y agradece y que pretende adoptar para que la entrevista de su exmarido no acabe afectando a otros planos fundamentales de su vida, como por ejemplo, su relación con sus hijos: "Te han usado como escudo, como saco emocional... y ya no".