La actriz María Jesús Ruiz y la ganadora de 'Supervivientes 2021' Olga Moreno , han sido dos de las voces más críticas con el paso de Terelu Campos por su paso en Honduras. Ambas cuestionan su trayectoria , asegurando que se esperaban más de ella. "Me esperaba que pescase aunque sea en la orilla", decía la primera. " No estaba sola cuando se metía en el mar ", reprochaba la otra.

Así que la mayor de las Campos ha decidido responde en directo a las valoraciones recibidas. Lo ha hecho en el programa ' ¡De Viernes! ' -en el vídeo superior a este artículo se pueden ver sus declaraciones-, donde ha revelado además algunos duros episodios de la muerte de su padre de su padre jamás contados . "Me parece genial tu discurso, pero para mí no es verdad", dice refiriéndose a las palabras que le ha lanzado en directo Ruiz. t

Olga Moreno ha decidido preguntarle si se esperaba dar más de ella misma durante el concurso. "Faltan muchas cosas de supervivencia dices me he quitado los miedos", le reprochaba la sevillana. La televisiva, que ha estado 18 días en Honduras, ha respondido a la crítica señalando que su miedo pasa principalmente por meterse en el mar sola, algo que ha conseguido pese a que también lo ha hecho acompañada. "¿Le he hecho daño a alguien por meterme en el mar con alguien?", se cuestiona. "No me duelen las críticas porque no creo que sean una cosa dañina", concluye.