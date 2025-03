Jota Peleteiro se defiende de las acusaciones de Jessica Bueno y niega ser un padre ausente

El exfutbolista reacciona a la entrevista de Jessica Bueno y la ataca en su papel como madre

Jessica Bueno explota tras las declaraciones de Jota Peleteiro: "Me chantajeaba, me hacía sentir una mierda"

Hace unas semanas, Jessica Bueno concedió una dura entrevista en el plató de '¡De viernes!' en la que contaba cómo era la actitud de Jota Peleteiro durante su matrimonio tanto con ella como con sus hijos. Ahora, el exfutbolista responde con unas graves acusaciones hacia la modelo. Dijo ella, en su día, que, cuando nació su segundo hijo, Jota apenas le hizo caso, que "llegó tarde porque le tuvo que llamar mi madre y estuvo sentado en una silla sin preguntarme, sin preocuparse por mí". Jota responde:

"Me parece bajuno y de muy mal gusto que intente dañar la imagen de una persona con eso". El exfutbolista desmiente todas las palabras de Jessica Bueno, quien acusaba a su exmarido de no estar pendiente de sus hijos al nacer con frases como "durante la primera semana, apenas lo cogió". "Como padre, doy el 100% con los niños. Me encanta porque me divierto con ellos y ella siempre ha necesitado ayuda porque, cualquier día que la chica no podía estar en casa, hacía volar a su madre".

Jota Peleteiro cuestiona a Jessica Bueno como madre

"Yo he estado con los niños después de la separación perfectamente y me he ocupado absolutamente de todo", añade. Tras esta dura insinuación, Peleteiro responde a una compleja pregunta: "¿Ella como madre es como tú como padre?", a lo que responde "Yo... al final mis hijos la quieren un montón a ella. Yo la respeto como madre, pero ella siempre ha necesitado una persona y siempre me ha pedido una persona para que hiciera todas las cosas porque ella, al final, necesita esa ayuda".

"Acusar a alguien de no ser buen padre es algo muy feo. Lo que pasa es que ahora he pasado de ser el mejor padre del mundo a ser el peor padre y persona de la historia simplemente por un divorcio", remata Jota Peleteiro en esta parte de su dura entrevista. De esta manera, Jota ha respondido a todas las acusaciones que Jessica Bueno ha vertido sobre él en sus anteriores entrevistas. Pero la entrevista no ha perdido detalle de todo lo que declarado su exmarido y no duda en responderle desde el plató.

Jessica Bueno reacciona a las duras palabras de Jota Peleteiro