Jessica Bueno explota tras las declaraciones de Jota Peleteiro: "Me chantajeaba, me hacía sentir una mierda"

Jota Peleteiro confiesa en su entrevista que no se separó de Jessica antes porque ella le amenazaba con no ver más a su hijo Fran , algo que él tuvo que tratar con su psicóloga debido al gran daño que afirma, le estaba haciendo la modelo.

"Me decía que yo no parecía la típica mujer de futbolista, me decía que yo era muy simplona, él lo que quería es que yo presumiera de bolsos, me decía que era una desagradecida porque no chuleaba de los regalos que él me hacía".