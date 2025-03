Jota Peleteiro concede, por primera vez, una entrevista a '¡De viernes!'

El exbutbolista se defiende de las acusaciones que Jessica Bueno ha vertido sobre él durante estos años

Así fue la complicada separación y polémico divorcio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro

El exfutbolista Jota Peleteiro ha roto su silencio y ha concedido por primera vez una entrevista a '¡De viernes!' para hablar sobre la guerra abierta que mantiene con su ex pareja y madre de sus hijos, Jessica Bueno. Peleteiro revela lo dura que fue para él la ruptura con la modelo y confiesa que tuvo problemas de salud mental tras romper con ella.

Jota Peleteiro revela por qué, tantos años después, ha decidido romper su silencio: ''Han sido un par de años muy duros, nunca he querido entrar al juego porque creo que no es favorable para los hijos, pero ha llegado un momento de tantas mentiras sobre mi persona como padre y como Jota Peleteiro...''.

El exbutbolista explica que ''es mentira'' que Jessica Bueno tuviese que dejar su carrera por volcarse en él: ''Cuando yo la conozco no está trabajando, nos movemos y conozco a Fran, que para mí es un hijo. Yo no le he dicho que no podía trabajar''.

''Soy el primero al que le encantaría pasar 24 horas al día con mis hijos, pero no quiero que mi mujer esté en casa 24 horas, si quiere trabajar porque le hace feliz, que trabaje. El trabajo más duro en el mundo que hay es el de ser madre'', continúa defendiéndose Peleteiro.

Por otro lado, desmiente que la modelo le aconsejase ''no malgastar el dinero'': ''Creo que hemos sido unos privilegiados como familia, ella era la primera que quería lo más de lo más. íbamos a un hotel y tenía que ir a la mejor suite, yo siempre me he ocupado de los viajes de Fran cuando tenía que ir a ver a su padre, me pedía ir en avión privado y le decía que no tenía mucho sentido gastarse ese dineral''.

Y revela que siempre le ha dado todo a la familia de Jessica: ''He sido el primero que le regalaba un coche a mi padre por su cumpleaños, y Jessica me obligaba a regalarle uno a su padre por el cumpleaños. He pagado sueldos a familia de Jessica durante años. Creo que la gente olvida muy pronto cuando se acaba todo eso porque la relación se acaba'', y continúa: ''Creo que alguien de la familia le debía haber dicho 'hay unos límites en la vida, lleva 10 años ocupándose de nosotros, arreglando casas, coches, sueldos para todo el mundo...eso me ha dolido''.

Y explica cómo fue el momento en el que decidió separarse de Jessica: ''Hay cosas que o me gustaban, me sentía acorralado, decido romper. Intento separarme muchas veces, pero nunca me atrevo a comentárselo, de hecho es algo que trabajaba con la psicóloga''

''El mayor miedo del mundo mío era la amenaza de siempre 'si te separas de mí, no vas a ver a Fran en tu vida'. La relación estaba tan dañada, que iba a afectar a los niños porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos y fue uno de los puntos'', cuenta Peleteiro sobre las amenazas de su ex.

Además, revela el calvario que ha pasado: ''He estado en tratamiento, lo he pasado muy mal, lo que está pasando ahora, no está siendo justa conmigo y creo que se está pasando de la raya. Por dentro he estado y estoy destrozado, necesitaba sacar el daño que llevo dentro de mi cuerpo. Para mi estos dos últimos años han sido un auténtico calvario''.

Jessica Bueno reacciona a las palabras de Jota Peleteiro: ''Todo es mentira''

Tras escuchar las palabras de Jota Peleteiro en su 'scoop' en '¡De viernes!', Jessica se ha pronunciado, muy dolida: ''Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, tergiversado, contándolo dentro de su realidad. Parecía que era cuando estábamos juntos y me hacía a mi sentir culpable de todo y se victimizaba para que yo estuviese detrás''.

Además, la modelo desmiente que le amenazase con no ver a su hijo: ''Es una auténtica mentira, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, sobre todo de usar a mi hijo mayor cuando sabe que si yo he aguantado en esa relación un montón de años y de faltas de respeto, era para no separarlos''.