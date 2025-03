Samya no podía ni mirar: 90 segundos de pura gloria para Manuel

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha disfrutado de su recompensa tras ganar la prueba ante Samya

Manuel se ha llevado un buen susto mientras disfrutaba de su recompensa tras ganar la prueba ante Samya. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y de 'GH DÚO', entre otros, se negaba a comer en un primer momento delante de su compañera de playa, demostrando un alarde de compañerismo y supervivencia total. Finalmente, con la cuenta atrás de 90 segundos, se lanzaba a comerla y en un momento dado, Manuel se atragantaba y tenía que parar. Hay que recordar que Manuel fue expulsado pero se le brindó una oportunidad más de seguir en el concurso. Posteriormente, Samya, como primera expulsada de la edición, se reencontró con el gaditano en 'Playa Misterio'.

"¿Está rica Manuel? Dime con la cabeza, sí o no", le decía Sandra Barneda, al ver cómo disfrutaba este de su recompensa. Y le avisaba: "No te atragantes". Samya, detrás suya, no podía ni mirar. No obstante, era la propia Samya la que le había animado a Manuel a que se la comiese: "Mejor que coma uno que ninguno", señalaba.

El susto de Manuel, bajo la mirada de Laura Madrueño

A menos de un minuto para que el tiempo se venciera, Manuel se quedaba mirando fijamente al horizonte y se atragantaba. Laura Madrueño se acercaba a él: "Por favor, no hables. Tengo aquí agua". No obstante, un equipo médico detrás de cámaras no le quitaba ojo al concursante.