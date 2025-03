Su vida siempre ha estado muy ligada a la cocina, pues junto a su primera mujer, Mercedes, fundó su restaurante en 1990 . Ahora lleva más de 17 años junto a Joana, su actual pareja . El influencer no tiene hijos, pero tiene muy claro que su familia y sus amigos son una parte fundamental en su vida. ¡Así es la trayectoria profesional y vida personal de Koldo Royo, concursante de ‘Supervivientes’!

Como buen vasco, se ha criado en la cocina, rodeado de recetas alimentos frescos. Se formó de la mano de cocineros tan laureados como Arzak , pero también fuera de nuestras fronteras. "Me enseñaron la cocina con alma", aseguraba en una entrevista a este mismo medio hace algún tiempo. En 1985 se afincó en Palma de Mallorca para ponerse al frente de la cocina de un restaurante.

“Decidí parar, no tengo hijos, tengo una pareja maravillosa, y era un momento determinado en mi vida que me apetecía parar y hacer otra cosa nueva. Yo hago lo que me da la gana. Quería tener contacto directo con la gente. Además, tengo un taller de cocina donde hago cenas para grupos de 6 a 12 personas, y también hago pequeñas y grandes asesorías. Cocinero se es siempre. Y un cocinero puede hacer un buen perrito caliente, divertido. Si lo hace Ferrán (Adrià) es la hostia y si lo hace otro parece que abandona sus orígenes. Hay que disfrutar", aseguraba en Actualidad Gastronómica.