Tras visionarlo, el presentador le preguntaba a Koldo qué es lo que les pasa a sus compañeros con él: "A lo mejor llevamos ya 524 horas juntos y no puedo quedar siempre bien . Lo que pasa es que yo, cunado llevo tantos días, en mi vida normal me gusta tener mis ratos, estar solo ", explicaba una vez más.

" Cada uno tiene una forma de estar. Procuro hacer las cosas para el equipo dentro y en los juegos. Pero necesito estar un rato solo", continuaba. Jorge Javier le preguntaba entonces quién era la persona que menos le comprendía en la playa. El cocinero no se decantaba por ninguno de ellos: "No lo sé. Yo soy un poco marciano en el grupo ".

Jorge Javier le preguntaba entonces por Escassi: "Bien, nos damos un abrazo todos los días. A veces me molesta porque me pide todas las noches una receta. Y ahora ya me pide un menú completo", bromeaba.